Олег Дерипаска є одним із найбагатших російських олігархів, які наближені до Кремля

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці. Про це ввечері у четвер, 16 лютого повідомили в СБУ та Офісі генерального прокурора.

Рішення суду стосується Миколаївського глиноземного заводу, а також надровидобувних компаній «Глухівський кар’єр кварцитів», «Хустський кар’єр» та «Жежелівський кар’єр».

Вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.

«Встановлено, що Дерипаска, який входить до найближчого оточення військово-політичного керівництва РФ, керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України. Таким чином російський олігарх намагався приховати своє відношення до українських активів», – йдеться у повідомленні СБУ.

У Центрі протидії корупції уточнили, що суд конфіскував у путінського олігарха Миколаївський глиноземний завод – одне з найбільших в Європі підприємств кольорової металургії. Лише статутний капітал заводу-гіганта складає 1,5 млрд грн.

«У власності заводу було щонайменше 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки. Все це конфісковано на користь України. ВАКС також конфіскував ТОВ «Гуардон Україна» (статутний капітал – 1,5 млрд грн), ТОВ «Компанія Алюміній України (статутний капітал – 534 млн грн), Глухівський кар’єр кварцитів, Жежелівський та Хустський кар’єри, в також усе їхнє майно», – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора розповіли, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група з 12 компаній, власником яких є Дерипаска. Підприємства протягом десятиліть забезпечували сировиною російський алюмінієвий холдинг. Він належить підсанкційному російському олігарху. Підставами для їх застосування стало відмивання грошей в інтересах президента держави-агресора.

«Місце цього олігарха у світі було визначено чітко – Україна, США та ЄС наклали на нього санкції. Сьогодні нарешті зроблено наступний крок – стягнення злочинних активів на користь держави», – заявив генеральний прокурор Андрій Костін, якого цитує прес-служба відомства.

За його словами, Дерипаска безпосередньо причетний до воєнних злочинів, які чинить РФ – вбивств мирних громадян та руйнування українських міст, адже саме його холдинг серед тих, хто забезпечує сировиною ворожий оборонно-промисловий комплекс.

«З цієї сировини, в тому числі й українського походження, виготовляли зброю, з якої сьогодні вбивають українців», – додав генпрокурор.

Олег Дерипаска володіє військово-промисловою компанією, яка здійснює контроль над російськими підприємствами, що виготовляють бронетехніку. Цю бронетехніку збройні сили РФ використовують у війні проти України.