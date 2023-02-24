Банк росіянина Гінера отримав гроші під час повномасштабної віни

Держбюро розслідувань провело обшуки у членів правління, наглядової ради та в офісі «Першого інвестиційного банку» (ПІН банк), який належить громадянину Росії Євгену Гінеру. Це президент футбольного клубу ЦСКА, близький до Путіна. Як повідомили в Офісі генпрокурора у п'ятницю, 24 лютого, правоохоронці перевіряють інформацію про використання банком понад 1,6 млрд грн кредиту для рефінансування.

Правоохоронці також наголошують, що кошти банк отримав після початку активної фази бойових дій. «За даними слідства, бенефіціарним власником фінустанови є громадянин РФ, президент російського футбольного клубу «ЦСКА». Рішенням РНБО України стосовно нього застосовано санкції строком на 10 років. У ході розслідування перевіряється інформація щодо правомірності отримання та використання його банком понад 1,6 млрд грн кредиту для рефінансування. Ця сума становить понад 50% активів банку та у понад 5,5 разів перевищує розмір статутного капіталу установи», – повідомили в Офісі генпрокурора.

У межах розслідування проти фінустанови ДБР перевіряє причетність високопосадовців та депутатів. Зокрема, йдеться про контроль підприємств критичної енергетичної інфраструктури України. Офіс генпрокурора нагадав, що 19 жовтня 2022 року на бенефіціарного власника «Першого інвестиційного банку» Євгена Гінера Рада національної безпеки й оборони наклала санкції на 10 років.

Нагадаємо, що Євген Гінер також є власником енергетичної компанії VS Energy, якій належать кілька обленерго. Вона займає 10% енергетичного ринку України. Служба безпеки України провела обшуки у компанії 22 листопада 2022 року. У ДБР розповіли, що VS Energy має частки у «Житомиробленерго» (95,54%), «Херсонобленерго» (99,99%), «Кіровоградобленерго» (72,9%), «Чернівціобленерго» (96,78%) та «Рівнеобленерго» (93,24%).