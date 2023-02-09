Сума 7 млн 250 тис. грн була 200-гривневими купюрами

Львівські прикордонники викрили чергову спробу ввезти велику суму грошей в Україну з ЄС. Цього разу 46-річний українець через пункт пропуску «Угринів» хотів перевезти 7 млн 250 тис. гривень, законність походження яких не зміг підтвердити. Держприкордонслужба та Бюро економічної безпеки заявляють, що викрили схему легалізації мільйонів гривень, викрадених на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомило 8 лютого Західне регіональне управління Держприкордонслужби, оперативники Львівського прикордонного загону спільно з представниками Бюро економічної безпеки провели слідчі дії, за результатами яких вилучили 7 млн 250 тис. гривень, законність походження яких мають встановити.

«Ці кошти віз з-за кордону 46-річний водій легковика, який їхав в Україну через пункт пропуску "Угринів". Чоловік не зміг підтвердити законність походження коштів, зазначених у митній декларації», – повідомили в ДПСУ.

У прес-службі Західного регіонального управління ZAXID.NET уточнили, що гроші чоловік задекларував, проте не міг надати підтверджувальної інформації щодо походження цих коштів.

«Ці гроші були ввезені за допомогою декларацій, які були або неправильно заповнені, або взагалі підроблені», – додали ZAXID.NET у Бюро економічної безпеки.

За митним законодавством України, при перетині кордону суму до 10 тис. євро можна не декларувати, але надлишкову суму треба внести у митну декларацію і довести їхню законність і приналежність особі, яка їх перевозить.

«Слідством встановлено, що особи вивозили з України викрадені гроші через територію Росії та Білорусі до країн ЄС. Згодом готівка завозилася в Україну та легалізовувалася. Загальний обсяг нелегально перевезених коштів сягає сотень мільйонів гривень. Правоохоронці встановили, що завезені кошти вводилися в обіг та використовувалися для створення реальних загроз національним інтересам України», – додали у Бюро економічної безпеки України.

Попри зазначені у повідомленні сотні мільйонів гривень, нелегально перевезених в Україну, на Львівщині таких спроб викрили дві. Це ZAXID.NET підтвердили і у Бюро економічної безпеки, і у ДПСУ. Нагадаємо, що минулого тижня у пункті пропуску «Шегині» прикордонники виявили 6 млн 680 тис. гривень, які 38-річний мешканець Львівщини намагався приховано перевезти через кордон. Під час обшуків у нього вдома виявили мішки з бурштином вагою майже 10 кг, печатки іноземних фірм та інші речі, які можуть свідчити про незаконну діяльність.

Вилучені незадекларовані кошти підозрюваних арештували. Згодом їх скерують на потреби армії. Досудове розслідування розпочали за ч. 1 ст. 209 ККУ «легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом», ч. 1 ст. 212 «ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)» та ч. 1 ст. 358 «підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

До слова, про схожі випадки повідомляли і литовські митники. Як пише LRT, митниця Литви зазначає, що з листопада зафіксувано півтора десятка випадків перевезення до Литви великих і підозрілих сум українських гривень на кордоні з Білоруссю. Гроші зазвичай перевозять не громадяни України, а група осіб, які при в’їзді розподіляють гривні, щоб не перевищувати необхідної для декларування суми. Тому митниця Литовської Республіки посилила контроль для з’ясування походження грошей.