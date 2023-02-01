Водночас чоловік задекларував товарів на 200 євро

В середу, 1 лютого, близько 20:10, в пункті пропуску «Шегині – Медика» на польсько-українському кордоні митники виявили чоловіка, який намагався незаконно ввезти в Україну понад 9 млн грн. Купюри номіналом 100 грн він сховав під обшивкою мікроавтобуса. Про це повідомляє Львівська митниця.

Водій мікроавтобуса «Меrcedes Benz Citan», 38-річний мешканець Львівщини, який повертався додому з приватної поїздки, для проходження митного контролю обрав смугу «червоний коридор» та задекларував продукти харчування і мультипристрій на суму близько 200 євро.

Під час огляду автомобіля працівники митного поста «Мостиська» разом з прикордонниками вивили у конструктивних порожнинах авто, зокрема, під обшивкою, приховану національну валюту.

Фото Львівської митниці

За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол за ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) Митного кодексу України. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100% вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією товарів і транспортних засобів.