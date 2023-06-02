Під обшивкою мікроавтобуса виявили 6 млн 680 тис. грн купюрами по 100 грн

Галицький районний суд Львова розглянув справу щодо водія Степана Малиновського, який намагався провезти через кордон 6,7 млн грн у обшивці мікроавтобуса. Суд постановив конфіскувати усю суму в дохід держави.

Як вказано у постанові суду, 1 лютого 2023 року Степан Малиновський повертався із Польщі в Україну за кермом мікроавтобуса Mercedes-Benz через пункт пропуску «Шегині – Медика». Водій, а також його пасажир вказали, що перевозять продукти, а також по два мультипристрої.

Під час поглибленого митного огляду мікроавтобуса у конструктивних порожнинах авто, зокрема під сидіннями водія та пасажира, під обшивкою виявили 6 млн 680 тис. грн купюрами по 100 грн.

Варто додати, що, інформуючи про цей випадок, митники вказували, що у мікроавтобусі виявили 9 млн грн. У повідомленні Держприкордонслужби про цей випадок, яке оприлюднили наступного дня, фігурує трохи інша сума – 6 млн 680 тис. грн.

Після виявлення грошей водій заявив, що перевозив їх на прохання третьої особи і не знав, яку саме суму перевозить. Пасажир мікроавтобуса розповів, що їхав разом із батьком і нічого не знав про приховані гроші.

Справу розглянув суддя Віктор Романюк, який постановив конфіскувати усю суму вилучених коштів у дохід держави. На постанову ще може бути подана апеляція.