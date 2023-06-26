Фонд держмайна офіційно став власником 66,65% частки в одному з найбільших ТРЦ Києва – Ocean Plaza. Про це повідомила прес-служба ФДМ.

Наступними кроками будуть проведення аудиту та оцінка вартості активу. Після цього Фонд ухвалить рішення щодо цих корпоративних прав.

Фонд держмайна розглядає всі можливі варіанти продажу ТРЦ за ринковою вартістю. Усі виручені від продажу кошти буде спрямовано до фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії.

«Розглядатимуться всі можливі варіанти продажу ТРЦ за ринковою вартістю. Всі отримані від продажу кошти будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ», – заявив перший заступник голови ФДМУ Денис Шугалій.

ТРЦ Ocean Plaza – торгово-розважальний центр, був один з найбільших в Україні. Відкритий 19 листопада 2012 року. Площа будівлі – 165 тис. м². На даху розташовано пляжний комплекс «City Beach Club». Знаходиться на площі Либідській поруч із однойменною станцією метро.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та постановив конфіскувати частки, які належали російським підсанкційним бізнесменам Аркадію та Ігорю Ротенбергам.

9 червня 2023 року уряд ухвалив розпорядження про передачу ФДМУ частки статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», якому належить ТРЦ, у розмірі 66,65%.