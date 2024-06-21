Журналісти з’ясували, що німецькі компанії допомагають росіянам у виробництві дронів

Німецька компанія R&G Faserverbundwerkstoffe, яка попри широкомасштабне російське вторгнення в Україну та запровадження санкцій щодо Росії постачала епоксидну смолу для виробництва безпілотників, оголосила про повне припинення поставок своєї продукції на російський ринок. Про це повідомили журналісти розслідуванні «Слідства.Інфо».

Одразу ж зазначимо, що у розслідуванні журналістів йшлося про те, що німецька компанія R&G Faserverbundwerkstoffe продавала епоксидну смолу для ООО «Композит-Изделия», яка також використовується для виробництва безпілотників робила вона це впродовж 2022-2023 років. Саме цей продукт «Композит-Изделия» мали постачати в «Алабугу» (особливу економічну зону Росії, яка розташована в Татарстані), де росіяни використовують іранські технології для власного виробництва безпілотників. Цікаво, що росіяни з метою конспірації називали такі дрони «моторними човнами», а вибухівку «бамперами». Згідно з документами, БПЛА Shahed-136 у документах проходить як човен Dolphin 632.

Під час листування з журналістами «Слідства.Інфо» компанія заперечувала, що постачала продукцію до Росії і не давала прямої відповіді на запитання про співпрацю.

«Спочатку компанія перекрутила назву російського підприємства і стверджувала, що про таку компанію не знає. А вже після виходу матеріалу змінила думку і сказала, що не знала про використання такої продукції у воєнних цілях, тому наразі припинила співпрацю з російською компанією», – повідомляє «Слідство.Інфо».

відео «Слідства.Інфо»

У відповіді R&G Faserverbundwerkstoffe німці переконують, що жодним чином не знали, що їхня продукція могла бути використана у військових цілях. Відтак, нібито, не могли одразу ствердно відповісти на запитання журналістів. Однак, як запобіжний захід &G Faserverbundwerkstoffe вирішила негайно припинили ділові відносини з ТОВ «Композит-Изделия».

Додамо, шо у 2023 році поставила майже 8,5 тис. кг епоксидного сполучного російській компанії «Композит-Изделия» на суму близько 80 тис. доларів. З нього можна зробити 337 безпілотників, адже на один безпілотник, за інформацією з витоку «Алабуги», необхідно 25 кілограмів цієї речовини.

Цікаво, що паралельно із постачанням росіянам епоксидної смоли, компанія не гребувала постачанням товару і для українських виробників дронів.

R&G Faserverbundwerkstoffe почала свою діяльність як частина російської державної холдингової компанії «Композит», яка входила до структури «Роснано». Власниками ТОВ «Композит-Изделия» є родина Миколи та Ігоря Хлєбнікових. По суті, компанія, яка, як виявилося, постачає компоненти для виробництва дронів-камікадзе, що атакують цивільні об’єкти інфраструктури в Україні, свого часу була частиною холдингу, який завжди тісно співпрацював з російським військово-промисловим комплексом.