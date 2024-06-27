Правоохоронці затримали 24 чоловіків з 11 областей країни

На Буковині прикордонники неподалік пункту пропуску «Кельменці» виявили групу із 24 військовозобов’язаних чоловіків. Організатори незаконного каналу переправлення намагалися їх пішки переправити в Молдову. За свої послуги переправники отримали 300 тис. євро.

Буковинських прикордонників анонімно повідомили про те, що найближчим часом на ділянці відділу прикордонної служби «Кельменці» Чернівецького загону планується переправлення за кордон великої групи ухилянтів. Оперативники Держприкордонслужби встановили, що незаконної справи причетні жителі прикордонної смуги.

Організатори кілька днів збирали в одному з сіл військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли виїхати з країни. Зловмисники сподівалися одночасно переправити їх через кордон. У визначений час група завантажилася в автомобілі та вирушила до точки висадки на кордоні. Далі мандрівники планували пішки потрапити в Молдову поза пунктами пропуску.

«На підході до кордону порушників затримали прикордонники. Як з’ясувалося, до групи входило 24 чоловіки з 11 областей України. Це мешканці Київської, Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської, Чернігівської, Вінницької, Запорізької, Хмельницької, Дніпропетровської, Чернівецької та Львівської областей», – повідомили в Державній прикордонній службі України в четвер, 27 червня.

Кожен з ухилянтів заплатив за незаконну подорож по 12 тис. євро. Загалом організатори заробили 300 тис. євро. Затриманих прикордонники передали правоохоронцям, відносно них складені протоколи про адміністративне правопорушення. Також їх дані передадуть в ТЦК та СП за місцем проживання. Поліцейські встановлюють місце перебування та особи головних організаторів протиправної схеми.