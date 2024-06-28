Водозабір у Волі Добространській працює з 1901 року

Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав Новояворівську міськраду передати «Львівводоканалу» землю під водозабором у Волі Добростанській у постійне користування. Із 2006 року з цього водозабору постачають питну воду мешканцям Львова.

Ідеться про ділянку площею понад 5 га у Волі Добростанській, де розташований водозабір «Львівводоканалу», з якого постачають питну воду мешканцям Львова. І 2006 року «Львівводоканал» має дозвіл на користування надрами для видобутку питної води у Волі Добростанській терміном на 20 років.

У липні 2023 року ЛКП звернулося до Новояворівської міськради з проханням передати ділянку близько 5 га, де розташована інфраструктура водозабору в постійне користування «Львівводоканалу». Втім у жовтні 2023 року сесія Новояворівської міськради вирішила передати цю ділянку підприємству в оренду на рік. «Львівводоканал» із цією ухвалою не погодився і звернувся в суд із вимогою передати землю в постійне користування.

Суд підтвердив, що оскільки «Львівводоканал» має на цій землі об’єкти інфраструктури, що забезпечують постачання питної води, підприємство має право оформити за собою право власності на цю землю. Враховуючи обставини справи, Львівський окружний адмінсуд скасував рішення Новояворівської міськради про передачу землі в оренду на рік, натомість зобов’язав розглянути питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що село Воля Добростанська розташована за 30 кілометрів від Львова. Насосну станцію тут побудували ще у 1901 році.