У четвер, 11 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Технічні новинки — в поміч. «Львівводоканал» зможе краще працювати завдяки сучасному обладнанню.

12 операцій та 25 консультацій. Відомий турецький пластичний хірург Хакан Агір вже впʼяте приїхав до лікарні святого Миколая.

Донорів побільшає. На вулицях Львова запрацював мобільний центр крові.

Увімкнувся головний фонтан. Водограй біля оперного театру знову тішитиме містян.

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