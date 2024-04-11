«Львівводоканал» показав, як за допомогою нового обладнання шукає витоки
Новини Львова від ZAXID.NET за 11 квітня
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У четвер, 11 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Технічні новинки — в поміч. «Львівводоканал» зможе краще працювати завдяки сучасному обладнанню.
- 12 операцій та 25 консультацій. Відомий турецький пластичний хірург Хакан Агір вже впʼяте приїхав до лікарні святого Миколая.
- Донорів побільшає. На вулицях Львова запрацював мобільний центр крові.
- Увімкнувся головний фонтан. Водограй біля оперного театру знову тішитиме містян.
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