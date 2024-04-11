У львівській дитячій лікарні св. Миколая відомий турецький пластичний хірург Хакан Агір спільно з львівськими хірургами прооперував 15-річного підлітка зі Львова, у якого ніс був викривлений, повністю прилягав до обличчя з лівого боку. Дефект створював хлопцеві і фізичні, і психологічні незручності.

У Богдана викревлений ніс – це вроджена вада, яка повністю блокувала ліву ніздрю. 15 років хлопець не міг нормально дихати і через це його весь час обмежували у заняттях спортом та навантаженнях. Крім фізичних незручностей ця вроджена вада чинила і негативний психологічний ефект, бо візуально дефект був дуже помітний: ніс юнака повністю з лівого боку прилягав до обличчя, повідомили у лікарні.

Відомий турецький пластичний хірург Хакан Агір

Хлопець потрапив на консультацію до відомого турецького пластичного хірурга Хакана Агіра, який пообіцяв йому допомогти.

Складне втручання Хакан Агір спільно з львівськими медиками провів у два етапи. Спершу зробили септопластику – корекцію форми носової перегородки Богдана. Для цього витягнули хрящову тканину, вирівняли її та встановили у правильному положенні. Згодом провели – ринопластику, тобто надання носу пропорційної форми. Цей етап хірургічного втручання також минув успішно.

«Одна із найголовніших проблем у лікуванні дітей із вродженими вадами обличчя в Україні — це відсутність вчасної діагностики та розвиненої мережі медзакладів, де могли б провести пацієнта від виявлення вади, створення багаторічного плану для корекції і до низки необхідних хірургічних втручань. Такі медзаклади мають бути не лише в Києві, а хоча б у найбільших обласних центрах. Я приїхав до Львова, аби поділитися багаторічним досвідом, представити визнані світові протоколи лікування та техніки втручань», – каже Хакан Агір.

Турецький хірург почав приїжджати в Україну ще до війни, Із 2022 року він постійно буває у Дніпрі, Харкові та Львові. Торік в Україні провів близько чотирьох місяців, у 2024 році – вже місяць. Він допомагає позбуватися вроджених і набутих вад не лише дітям, а й пораненим військовим та цивільним.

Після операції Богдан вперше зміг вдихнути повітря на повні груди носом. За тиждень йому знімуть фіксуючу пластину і вже тоді можна буде оцінити і естетичний ефект від проведеного втручання.