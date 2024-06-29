Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил безпеки під час відпочинку на воді

Водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали з Радванського кар’єру в Ужгороді тіло 25-річного потопельника. Про це у суботу, 29 червня повідомили у пресслужбі ДСНС Закарпатської області.

Повідомлення про те, що у Радванському кар’єрі, що на вул. Гранітній в Ужгороді, ймовірно потонув чоловік 1999 року народження надійшло до Служби порятунку у п’ятницю, 28 червня, близько 22:00.

«Зі слів очевидців, хлопець разом з друзями відпочивав біля водойми, але опісля чергового занурення, зник під водою та не виплив на поверхню», – йдеться у повідомленні.

Водолази-рятувальники обстежили водойму та знайшли тіло чоловіка. Подробиці та обставини події наразі з’ясовують правоохоронці.

ДСНС вкотре наголосило на необхідності дотримуватись правил безпеки під час відпочинку на воді.

Нагадаємо, вранці 26 червня під час пошукової операції на озері у селі Нове Давидково Закарпатської області водолази знайшли тіла двох дітей 8 і 9 років. Загиблі – мешканці сусіднього села.