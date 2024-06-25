У неділю, 23 червня, під час купання в озері Лісне у місті Володимир потонув чоловік. Загиблим виявився 23-річний житель Рівненщини. «Виклик про подію надійшов рятувальникам близько 17:00. На місці події троє водолазів обстежили 800 м2 акваторії дна озера і о 19:25 виявили потопельника», – розповів ZAXID.NET речник рятувальників області Володимир Нестеров. Тіло чоловіка відправили на судово-медичну експертизу. Попередньо відомо, що напередодні плавання житель Рівненщини вживав алкогольні напої. Речниця поліції Волині Ольга Бузулюк зазначила ZAXID.NET, що справу кваліфікують як нещасний випадок.

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