Про раптове зникнення чоловіка рятувальникам повідомили відпочивальники

У селі Воротнів Луцького району під час купання у ставку потонув 43-річний чоловік. Його тіло вранці 20 червня дістали рятувальники. Про це повідомили у ГУ ДСНС Волинської області.

Відомо, що ввечері 19 червня чоловік намагався перепливти ставок і раптово зник під водою. Очевидці відразу ж викликали на місце події рятувальників, які розпочали пошуки.

«Після обстеження 3000 м2 акваторії дна, вранці 20 червня тіло було виявлено і доставлено на берег», – зазначають у ДСНС.

Як ZAXID.NET уточнили у пресслужбі поліції, загиблий – 43-річний житель Луцька.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 117 ККУ (умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок»).