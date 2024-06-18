Про зникнення під час купання хлопця рятувальникам повідомили очевидці

Вранці 18 червня водолази виявили в річці Стир у Луцьку тіло хлопця, який зник під час катання на дошці для плавання. Про це повідомили волинські рятувальники.

Виклик про зникнення 18-річного місцевого жителя надійшов до Служби порятунку 17 червня близько 22:10. За словами очевидців, хлопець впав із дошки для плавання у річку, після чого зник із поля зору. На місце події прибули рятувальники, які обстежили 3000 м2 акваторії дна водойми, однак до сутінків нікого так і не знайшли. Пошукові роботи призупинили й відновили вранці 18 червня.

«Обстеження річки проводили водолази. Також було залучено спеціальний квадрокоптер. О 05:55 потопельника знайшли та дістали з води на берег», – зазначають у ГУ ДСНС області.

Як уточнили ZAXID.NET у пресслужбі поліції Волині, слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок»).