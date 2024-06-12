Вранці 12 червня у річці Іква в місті Дубно перехожий виявив жінку без ознак життя. Загиблою виявилася 26-річна місцева жителька. Про це повідомили у Дубенському районному відділі поліції.

Як ZAXID.NET розповіла речниця поліції Рівненщини Катерина Загурська, близько 07:00 на спецлінію 102 надійшов виклик від чоловіка, який помітив у водоймі неподалік вулиці Івана Франка в місті Дубно тіло невідомої.

На місце події прибули поліцейські та рятувальники. Водолази за допомогою надувного човна дістали потопельницю на поверхню.

«Відомо, що 26-річна жінка зникла ще 10 червня, але оскільки вона пішла з дому не вперше, її рідні до правоохоронців не зверталися», – зазначила Катерина Загурська.

Експертиза встановила, що причина смерті дубенчанки – механічна асфіксія внаслідок утоплення.