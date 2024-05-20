До пошуків тіла зниклого чоловіка у річці Горинь залучали водолазів

У неділю, 19 травня, в річці Горинь Рівненського району виявили тіло 39-річного чоловіка, якого напередодні розшукувала дружина. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі поліції Рівненщини.

За інформацією правоохоронців, 18 травня із заявою про зникнення чоловіка до них звернулася жителька села Микулин Гощанської громади. Під час проведення розшукових заходів, вранці 19 травня поліцейським і рятувальникам надійшла інформація, що у річці Горинь помітили людину без ознак життя.

«Рятувальники обстежили водойму на човнах, втім безрезультатно. Тоді до пошуків залучили водолазів, які близько 13:00 підняли потопельника на берег», – розповіла ZAXID.NET речниця рятувальників Рівненщини Олеся Осипчук.

Загиблим виявився 39-річний місцевий житель, якого вже добу шукала дружина. Відомо, що ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не було.

«Тіло відправили в морг для проведення експертизи та встановлення причини смерті», – зазначили в прес-службі поліції.



Наразі досудове розслідування триває за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство із відміткою «нещасний випадок»).