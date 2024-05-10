Вранці 9 травня прикордонники помітили в річці Горинь у Сарненському районі чоловіка без ознак життя. Потопельником виявився 22-річний місцевий житель.

Як повідомила ZAXID.NET речниця рятувальників Рівненщини Олеся Осипчук, інформація про виявлене тіло у річці в селі Смородськ Миляцької громади надійшла до Служби порятунки близько 09:40. На місце події прибули надзвичайники, які підняли потопельника на берег.

У прес-службі поліції уточнили ZAXID.NET, що ознак насильницької смерті на тілі 22-річного сарненчанина не було. Правоохоронці з’ясували, що чоловік того дня планував їхати в Одесу, однак за яких обставин він опинився поблизу річки – наразі невідомо.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок»).