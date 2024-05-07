На обидва випадки залучалися рятувальники

На Тернопільщині 6 травня втопилося двоє чоловіків. Один нещасний випадок трапився в Чорткові, там загинув 28-річний місцевий житель. Інший – в Залозецькій громаді, де втопився 63-річний чоловік. На обидва випадки залучалися рятувальники.

Про те, що в річці Серет в Чорткові зник чоловік, повідомили в «Службу порятунку» місцеві жителі о 11:43 6 травня. «Попередньо, правоохоронці провели обстеження місця події та на березі виявили одяг зниклого.

На місце події залучили водолазів. О 14:22 водолази виявили тіло, підняли на поверхню та передали до рук працівників поліції», – повідомили в ДСНС Тернопільщини у вівторок, 7 травня.

Того дня увечері на «Службу порятунку» надійшов ще один виклик про те, що втопилася людина. Нещасний випадок трапився в Залозецькій громаді. Жителі села Ратищі о 17:44 повідомили в ДСНС, що в місцевій водоймі виявили чоловіка без ознак життя.

На місце приїхали рятувальники та поліція. Працівники ДСНС підняли тіло чоловіка на поверхню, а поліцейські встановили, що це 63-річний житель села Тростянець. Загиблого передали для проведення судово-медичної експертизи, щоб встановити точну причину смерті.

Правоохоронці за обома випадками порушили кримінальні провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою «нещасний випадок»).