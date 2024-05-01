Нещасний випадок трапився в Скориківській громаді

На Тернопільщині 81-річна жінка втопилася в річці Гнила. Тіло жінки знайшли односельчани. Нещасний випадок трапився в Скориківській громаді. Поліція зареєструвала кримінальне провадження.

Трагічний випадок стався 30 квітня в селі Голотки Скориківської територіальної громади Тернопільського району, повідомили ZAXID.NET в поліції Тернопільщини. Тіло жінки близько 15:00 у водоймі виявили місцеві жителі. Селяни одразу зателефонували в поліцію.

На місце прибула слідчо-оперативна група. Місцеві жителі підняли загиблу жінку на поверхню, а тіло правоохоронці направили на проведення судово-медичної експертизи.

Попередньо, ймовірною причиною загибелі вважають власну необережність 81-річної жительки села Голотки. В поліції за фактом утоплення розпочали кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Правоохоронці з’ясовують, як жінка могла сама опинитися поблизу річки і втопитися.