На Буковині у водному каналі гідроспоруди виявили потопельника
Тіло знайшли місцеві жителі села Іспас
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На Буковині у водному каналі гідроспоруди виявили потопельника. Нещасний випадок стався в селі Іспас поблизу річки Черемош. На місце події викликали правоохоронців та рятувальників.
Тіло невідомої людини в штучному водному каналі гідроспоруди 16 квітня знайшли місцеві жителі села Іспас Вижницького району. Люди повідомили про потопельника в поліцію і в службу ДСНС.
На місце події до русла річки Черемош прибули правоохоронці і рятувальники. «На місце події прибула гірська пошуково-рятувальна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальники дістали тіло та передали працівникам поліції», – повідомили в ДСНС Буковини у вівторок, 16 квітня.
Правоохоронці направили потопельника в Вижницю для проходження судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Наразі встановлюють особу загиблого і як він міг опинитися у воді.
За фактом загибелі людини відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).