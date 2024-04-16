Рятувальники витягнули з каналу чоловіка

На Буковині у водному каналі гідроспоруди виявили потопельника. Нещасний випадок стався в селі Іспас поблизу річки Черемош. На місце події викликали правоохоронців та рятувальників.

Тіло невідомої людини в штучному водному каналі гідроспоруди 16 квітня знайшли місцеві жителі села Іспас Вижницького району. Люди повідомили про потопельника в поліцію і в службу ДСНС.

На місце події до русла річки Черемош прибули правоохоронці і рятувальники. «На місце події прибула гірська пошуково-рятувальна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальники дістали тіло та передали працівникам поліції», – повідомили в ДСНС Буковини у вівторок, 16 квітня.

Правоохоронці направили потопельника в Вижницю для проходження судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Наразі встановлюють особу загиблого і як він міг опинитися у воді.

За фактом загибелі людини відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).