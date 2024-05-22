У вівторок, 21 травня, у ставку в Рівненському районі виявили тіло 46-річного чоловіка, який напередодні пішов рибалити. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС Рівненщини.



«До рятувальників селища Гоща за допомогою звернулись правоохоронці та повідомили, що у ставку поблизу села Малятин Гощанської громади побачили тіло потопельника. Бійці ДСНС за допомогою мотузки дістали тіло чоловіка 1977 року народження на берег», – зазначають рятувальники.

Усі обставини загибелі місцевого жителя наразі встановлюють поліцейські. Втім відомо, що чоловік ще 20 травня чоловік пішов рибалити, після чого додому так і не повернувся.

Додамо, що з початку 2024 року на водоймах Рівненщини потонуло вже 10 осіб.