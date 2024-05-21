У водоймі в селі Крачки Чорноострівської тергромади потонув чоловік

У понеділок, 20 травня, в селі Крачки Чорноострівської тергромади поліцейські помітили у ставку чоловіка без ознак життя. Потопельником виявився безвісти зниклий 33-річний житель Хмельниччини.

«Близько 19:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення від чергових поліції, що потрібна допомога з діставання тіла людини із водойми. На місце події виїхали четверо надзвичайників, які відшукали потопельника та підняли його на поверхню», – розповів ZAXID.NET речник рятувальників Хмельниччини Олександр Гулько.

Як уточнили у прес-службі поліції, загиблий – 33-річний місцевий житель, якого рідні та правоохоронці розшукували з листопада 2023 року.

Ознак насильницької смерті на тіла чоловіка не було. Усі обставини події наразі з’ясовують слідчі.