Генерал-майор Олег Маковецький віддавав накази щодо бомбардування Харкова

Аналітики OSINT-агенції Molfar ідентифікували 55 російських військових, які здійснюють обстріли цивільної інфраструктури Харкова і Харківської області. Ці військові також причетні до удару по гіпермаркету «Епіцентр» 25 травня 2024 року, ідеться у розслідуванні агенції 28 червня.

Фахівці встановили, що військові, які регулярно обстрілюють Харків та область, входять до 47 гвардійського бомбардувального авіаційного полку, що базується у Воронежі. Аналітики опублікували імена та прізвища, звання, паспортні дані окупантів, адреси проживання, телефони, дані про сім'ю, сторінки в соцмережах, інформацію про наявне майно тощо.

Серед причетних до обстрілів призначений указом Путіна командувач 6-ї армії ВПС та ППО, генерал-майор Олег Маковецький. Аналітики зазначають, що Маковецький є уродженцем Чугуєва на Харківщині. Колишня генпрокурорка України Ірина Венедиктова заявила, що саме Олег Маковецький віддавав накази щодо бомбардування міст України.

Також серед окупантів Олексій Лобода – командир 47 бомбардувального авіаційного полку, який віддавав накази щодо бомбардування житлових будинків та мирних жителів у Харківській області.

Олексій Лобода

За даними Molfar, до обстрілів регіону причетний заступник командира 47 бомбардувального авіаційного полку Максим Криштоп, якого взяли у полон на початку повномасштабного вторгнення. На початку березня 2023 року його засудили до 12 років увʼязнення, а в травні 2023 року в результаті обміну пілот повернувся до Росії.

Максим Криштоп

Нагадаємо, 25 травня 2024 року близько 16 години Росія завдала масованого ракетного удару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові. У гіпермаркеті у цей момент було близько 120 людей. На місці влучання виникла пожежа на площі 10 тис. м², яку ліквідували аж 26 травня. Загинуло 19 людей, серед яких 17-річний підліток. 54 людей отримали поранення.