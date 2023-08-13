Відповідальний за обстріли Алєксєй Щербак з дружиною та сином

За обстріли Одеси протикорабельними ракетами «Онікс» у липні відповідальне командування 15 окремої бригади берегової охорони, у якої на озброєнні є БРК «Бастіон». Наказ випустити ракети по цивільних українцях здійснив командир бригади Алєксєй Щербак, повідомило у неділю, 13 серпня, «Телебачення Торонто».

15 бригада берегової охорони єдина має береговий ракетний комплекс «Бастіон», з якого і здійснили обстріли Одеси «Оніксами». Окупанти випустили протикорабельні ракети з тимчасово окупованої Козачої Бухти в Криму.

«Підрозділ був створений після окупації Криму на базі військової частини, яка до цього дислокувалася у Дагестані. У 2020 році командиром 15 ракетної бригади РФ був призначений 41-річний Алєксєй Щербак, який очолює її дотепер. Він, як командир безпосередньо несе відповідальність за обстріли Одеси та інших міст України», – повідомило «Телебачення Торонто».

Журналісти зазначили, що родичі Щербака живуть в Одеській області. Дружина окупанта, як і сам Щербак, служить у Чорноморському флоті РФ.

За даними журналістів, окрім Щербака до обстрілів Одеси може бути причетний командир дивізіону «Бастіон» Алєксандр Мямлін. Він був відповідальним за те, щоб берегові ракетні комплекси були виведені в місця пусків якомога швидше і так само швидко були приведені в бойову готовність. 35-річний окупант наразі живе в Севастополі.

«Також в обстрілах Одеси може бути винний капітан Олексій Вавілов – начальник пускової установки, командир ударної батареї БРК "Бастіон". В його посадові обов'язки входить – безпосередньо керувати запуском ракет по Україні», – повідомили журналісти.

Зазначимо, окрім начальників бригади та дивізіону, «Телебачення Торонто» встановило інших військовослужбовців підрозділу.

Нагадаємо, 19, 21 та 23 липня окупанти обстріляли Одесу протикорабельними ракетами «Онікс». Внаслідок атак було знищено понад 60 тис. тонн зерна, цивільні будівлі та пошкоджено 29 пам'яток архітектури. Серед них – Спасо-Преображенський собор, який занесений до спадку ЮНЕСКО.