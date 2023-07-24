Через обстріл пошкоджено головний православний собор Одеси

Внаслідок ракетного обстрілу Одеси 23 липня пошкоджено 29 пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення. Серед них – ті об’єкти, що входять до зони всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, це «Історичний центр Одеси» та його буферна зона. Представники організації засудили дії Росії та найближчим часом приїдуть до Одеси оцінити збитки.

Як повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, пошкоджена пам’ятка національного значення – Будинок вчених (Палац Толстого) (1830-1890 рр., арх. Торичеллі Г.І.) і картинна галерея Толстого (1896-1897 рр.).

Серед пам’яток місцевого значення зазнали руйнувань:

Будівля Спасо-Преображенського собору (1794 р.)

Будинок прибутковий Наума (поч. XX ст.)

Будинок житловий Чижевича (сер. ХІХ ст.)

Будинок Порро (Бістра) (XIX ст.), в якому у 1906-1926 рр. жив і працював поет Кірсанов С.

Ансамбль палацу Бжозовського («Шахського»): палац, служби, приватницька (1851-1852 рр.)

Будинок Кредитного товариства (1881 рр.)

Будинок житловий та флігель Ковалевського (1846 р., кін. XIX ст.), в якому у 1897-1925 рр. жив фізик Веріго Б.Ф.

Будинок прибутковий Заблудовського з флігелем (1890 р., 1906 р.),

Особняк Манук-Бея (1845-1846 рр.), в якому у 1848 р. жив Гоголь.

Будинок житловий Масса (1870-1880 рр.)

Будинок прибутковий Толстого (1880 р.)

Житловий будинок у складі комплексу будинків Фон-Деши (1908-1909 рр.)

Житловий будинок у складі комплексу будинків Фон-Деши, в якому жили: у 1920-1940 рр. диригент, народний артист Гуртовий Т. І.; хірург, професор Покотило В.Л.

Будинок прибутковий Януша (1901 р.)

Будинок прибутковий Жданової (1901-1902 рр.), де жив український оперний співак Тоцький І.К.

Прибутковий будинок (Жданової) (1910 р.)

Будинок прибутковий Гагаріна (кін. XIX ст.)

Комплекс особняків (I пол. XIX ст.)

Будинок, в якому в 1889-1890 рр. жив генерал Радецький Ф.Ф. (1850 р.)

Будинок житловий (кін. XIX ст.)

Житлові будинки (Соломос) (2 корпуси) (поч. ХХ ст.)

Пасаж та готель «Пасаж» (1898-1899 рр.)

Прибутковий будинок Юр’євича (поч. ХХ ст.)

Будинок Рафаловича (готель «Центральний») (сер. XIX ст.)

Будівля музичної школи ім. П.С.Столярського (1938-1939 рр.), у якому в 1930-і рр. працював професор Столярський П. С.

Особняк Поммера (1893-1894рр.)

Будинок Папудової (1832-1833 рр.)

Будинок, у якому жив хормейстер, професор Пігров К.К.



МКІП закликає міжнародну спільноту допомогти з відновленням пам’яток культурної спадщини й готує звернення до комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та комітету Другого протоколу Гаазької конвенції.

Зазначимо, від січня 2023 року центр Одеси перебуває у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою. Таке рішення прийняли 25 січня на 18-ій позачерговій сесії комітету Всесвітньої спадщини. Найближчими днями в Одесу прибуде місія ЮНЕСКО, яка оцінить збитки.

У заяві ЮНЕСКО, опублікованій після цього масованого обстрілу, зазначено, що навмисне знищення культурних об’єктів може бути розцінено як військовий злочин.

«Це обурливе руйнування знаменує собою ескалацію насильства проти культурної спадщини України. Я рішуче засуджую цей напад на культуру та закликаю Російську Федерацію вжити суттєвих заходів для дотримання своїх зобов’язань за міжнародним правом, включаючи Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року та Конвенцію про всесвітню спадщину 1972 року», – заявила генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле.