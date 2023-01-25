Російські представники намагалися виключити українське питання з порядку денного

Центр Одеси внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою. Таке рішення прийняли 25 січня на 18-ій позачерговій сесії комітету Всесвітньої спадщини.

«"Історичний центр міста-порту Одеса" включено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою», – повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Сесія розпочалася ще 24 січня, і представники Росії намагались вилучити питання щодо Одеси з порядку денного. Його розгляд весь день затягували, томи його перенесли на сьогодні.

Нагадаємо, Україна підготувала номінацію за підтримки міжнародних партнерів у стислі терміни з огляду на нагальну потребу збереження і охорони цієї культурної спадщини. Адже портова частина Одеси зазнає обстрілів російськими військами та перебуває під постійною загрозою ракетних ударів.

Як додали в Мінкультури, ICOMOS вдався до політизації українського досьє, включивши до опису об’єкту інформацію про заснування Одеси «стратегічним рішенням імператриці Катерини ІІ», якої не було в номінаційному досьє, поданому Україною 11 жовтня 2022 року. А також була надана рекомендація змінити назву об’єкта та виключити звідти згадку про порт, роль якого є визначальною.

Насправді історія Одеси як портового міста починається з XV ст. від міста Кочубіїв, а потім Хаджибей.

«Завдяки порту місто стало феноменом культурного розмаїття та міжкультурного діалогу. В часи існування Російської імперії просувалося твердження про те, що місто засноване указом імператриці Єкатєріни ІІ у 1794 році. Однак рескриптом імператриці була лише підтримана ініціатива переоблаштування порту Хаджибей. Місто процвітало завдяки торгівлі та активній багатонаціональній спільноті мешканців. Натомість путінська пропаганда використала міф про «заснування Одеси імператрицею», який з’явився у 19 столітті, як один з приводів для територіальних претензій Росії на українські міста та початок збройної агресії», – наголосили у МКІП.

Українська делегація закликала країни-члени Комітету всесвітньої спадщини до неупередженого підходу і розгляду досьє у первинно поданому Україною вигляді.

Перелік об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в небезпеці — перелік об’єктів, що перебувають під загрозою знищення внаслідок природних причин або через втручання людини (збройні конфлікти та війни, землетруси й інші природні катастрофи, забруднення, браконьєрство, невпорядковане будівництво тощо). Занесення в окремий список свідчить про необхідність особливої уваги до цих об’єктів та невідкладних заходів щодо їх збереження.