Україна провела черговий обмін полоненими

Україна повернула з полону ще 45 військовослужбовців – 42 захисники та 3 захисниці «Азовсталі». Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Всі вони – нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на «Азовсталі», – зазначив Єрмак.

Також за словами голови ОП, серед звільнених є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції. Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на «Азовсталі» і сьогодні повертається додому.

«Українці – наша найбільша цінність. Продовжуємо виконання завдання президента Володимира Зеленського «звільнити всіх наших людей» разом з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими», – зазначив Єрмак.

СБУ оприлюднила унікальні кадри - повернення наших військовослужбовців з полону.

відео СБУ

На одній зі світлин впізнали керівника львівського «Азову» Святослава Сірого. Як пише «24 канал», Початок повномасштабної війни герой зустрів у Маріуполі. Він отримав серйозне осколкове поранення під час другої операції, коли з місцевого порту забирали всіх захисників на «Азовсталь». Востаннє з рідними Святослав бачився ще у грудні 2021 року.

Святослав Сірий повернувся з полону (фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими)

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) повідомили, що чимало зі звільнених сьогодні військовослужбовців мають поранення та серйозні проблеми зі здоров'ям.

«Визволили, зокрема, учасника вже легендарної «вертолітної» місії ГУР МО з евакуації поранених з «Азовсталі». Евакуаційний гелікоптер, в якому він перебував, було збито, але воїн зумів вижити. Важко пораненому, йому погрожували так званим «судом». Тепер військовослужбовець пройде курс лікування та реабілітації», – йдеться у повідомленні.

З неволі повернулася молода пара, яка побралася на «Азовсталі», а також медик, який вже був у полоні рашистів після Широкинської операції (2015 р.). Тоді він пробув у полоні понад два роки, а після звільнення знову пішов служити. Повторно потрапив у полон захищаючи Маріуполь та «Азовсталь» від загарбників.

«Ілля та Катя одружилися на Азовсталі. Разом пройшли полон. Разом повернулися на рідну землю», – пише видання «Главком».

«Дихає повітрям волі також ветеран афганської війни, 56-річний головний сержант, який отримав поранення на Майдані, пройшов АТО, ООС та відбивав повномасштабну агресію рашистського ворога», – йдеться у повідомленні.

В Україні не навели деталей щодо тих, кого повернули до Росії. Втім, за даними російського міністерства оборони, обміняти могли трьох військових льотчиків.

У російському телеграм-каналі Fighterbomber було опубліковано фото повернутих із полону військових, пише сайт «Стопкор».

Виявилося, що світлинах такі ворожі льотчики:

Максім Криштоп – підполковник, заступник командира 47-го бомбардувального авіаційного полку. Перший свій бойовий політ виконав 24 лютого 2022 року, бомблячи Балаклію, а другий – 3 березня 2022 року, знищуючи Ізюм. Був взятий до полону на початку повномасштабного вторгнення. Криштоп брав участь у пресконференції полонених російських пілотів, яка була організована у Києві. На початку березня 2023 року його засудили до 12 років увʼязнення.

Сєргей Малов – майор, командир авіаційної ланки. Льотчик здійснив близько 20 бойових вильотів у напрямку Конотопа Сумської області, Куп'янську та Ізюму Харківщини. Там бомбив військові та цивільні об'єкти інфраструктури. Потрапив у полон в районі Ізюму у квітні 2022 року.

Сєргей Косик – підполковник, заступник командира полку, пілот важкого винищувача Су-30СМ. За ворожими наказами бомбив Харків і Балаклію. У березні 2022 року був взятий до полону після збиття його літака українською ППО над Ізюмом.