Офісу генпрокурора наразі відомо про 73 випадки умисного вбивства українських військовополонених російськими окупантами. Про це відомство повідомило у відповідь на інформаційний запит LIGA.net.

В Офісі генпрокурора зазначили, що українські правоохоронні органи ведуть досудове розслідування 265 злочинів, яких російські воєнні злочинці вчинили проти українських військовополонених. На цей час потерпілими від таких злочинів є понад 1500 українських військовослужбовців, з яких 73 – умисно вбито.

В Офісі генпрокурора додали, що за фактами жорстокого поводження з військовополоненими наразі заочно повідомлено про підозру двом особам, серед них одній – за фактом вбивства. Слідство в інших провадженнях триває, вживають заходів для встановлення всіх обставин вчинення цих злочинів.

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта зі своєю знайомою, в якій він зізнався, що сам причетний до страти військовополонених українців.

Нагадаємо, 6 березня з'явилося перше відео зі стратою українського військовополоненого, якого розстріляли після слів «Слава Україні». На відео відреагували в Офісі Президента, заявивши, що такі злочини росіян – це приклад їх національної нікчемності та слабкості. Україна направила відеодоказ воєнного злочину міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу. Чоловіком, якого розстріляли за патріотичний вислів, виявився Олександр Мацієвський – снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області, повідомили в СБУ 12 березня.

Через місяць, 12 квітня, у соцмережах поширилося відео з черговою стратою українського захисника, якому відрізали голову російські окупанти. Президент Володимир Зеленський та його Офіс відреагували на жорстокий ролик, заявивши, що українці не пробачать окупантам цих звірств, а за все буде відповідь і відповідальність. У Міноборони закликали українців не поширювати відео та не висувати публічних припущень щодо особи загиблого полоненого, щоб не нашкодити рідним закатованого воїна. Щодо страти військовополоненого розпочали розслідування, а згодом українська розвідка заявила, що дізналась ім'я ката, який стратив українці. Кирило Буданов не назвав імені окупанта, аргументувавши це тим, що він може вже не бути живим.

За даними ГУР, росіяни можуть публікувати відео зі стратами українських військових, щоб залякати українців та, перш за все, своїх військових. Таким способом командування РФ відбиває бажання окупантів здаватися у полон.