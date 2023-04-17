Буданов заявив, що ідентифікований окупант вже може бути мертвим

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив в інтерв'ю NV, що ГУР змогло ідентифікувати російського військового злочинця, який відрізав голову українцю в полоні. За словами Буданова, випадки нелюдських злочинів є поодинокими.

За словами голови ГУР, росіянина, який відрізав голову українському військовополоненому живцем, вже ідентифікували, і його ім'я відоме розвідці. На питання журналіста, де зараз перебуває росіянин, Кирило Буданов відмовився.

«Хто він – ми знаємо. Повертаючись до першої частини вашого запитання: де він, і чому я кажу, що не можу вам відповісти. Є трошки інша статистика. Якось так склалося, що майже всі з тих, хто робив такі речі (де це було нам чітко відомо), більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане винятком», – сказав Кирило Буданов.

Чи була залучена розвідка до можливої ліквідації військового злочинця, голова ГУР не уточнив, заявивши, що «просто так сталося».

Нагадаємо, 11 квітня у соцмережах почало поширюватися відео жорстокої страти українського полоненого російським окупантом. На відео росіяни показали відрізану голову полоненого на камеру та заявили, що її треба надіслати командиру закатованого українця. На відео відреагувала українська влада, заявивши, що злочинця знайдуть та притягнуть до відповідальності.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала українців не поширювати інформацію щодо того, хто був на відео, щоб не травмувати близьких загиблого. 12 квітня правоохоронці почали розслідування щодо страти військовополоненого.