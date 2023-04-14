Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що від масштабного витоку секретних документів США найбільше виграє Росія. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу ABC News.

За його словами, Росія є «єдиним бенефіціаром» масштабного витоку документів.

«Ми отримаємо остаточну відповідь тільки після завершення розслідування… У нас є зв'язок із відповідними службами в США – і буквально з першої години ми почали розмовляти», – сказав Буданов.

Проте він переконаний, що немає ніякого ризику, що ця історія зашкодить відносинам між Україною та США. Також керівник розвідки не очікує великого впливу витоку даних на перебіг війни і відзначив, що інформаційна війна не є чимось новим.

«Якщо є проблема, вона буде вирішена. Якщо проблеми не буде – ще краще. Це не зможе вплинути на реальні результати наступальної операції", – сказав він.

За словами Буданова, результати контрнаступу найближчим часом «усі побачать та відчують». Він також додав, що успіх цієї наступальної операції вкрай необхідний не лише українцям, а й західним партнерам, оскільки «без перемог рано чи пізно постане питання, чи варто продовжувати підтримувати Україну».