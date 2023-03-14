СБУ у серпін минулого року СБУ затримала кілера за підготовку вбивства Резнікова і Буданова

Кілер, який планував вбивство міністра оборони Олексія Резнікова і керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, проведе 12 років у тюрмі. Про відповідний вирок суду повідомила Служба безпеки України.

Чоловік, якого українські правоохоронці затримали ще влітку 2022 року, займався підготовкою до вбивства Резнікова, Буданова, а також «відомого українського активіста».

Як повідомляє СБУ, за кожне з вбивств російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тис. доларів. Фігурантом є мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі так званої «ЛНР» брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. Після повномасштабного вторгнення його завербував співробітник російської розвідки.

Росіяни дали йому завдання організувати ліквідацію українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими. Це вбивство мало стати «тестовим випробуванням» перед виконанням замаху на Буданова і Резнікова.

Чоловіка визнано винним за статтями про держзраду, підготовку до вчинення вбивства, участь у незаконних збройних формуваннях та участь у терористичній організації.