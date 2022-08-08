Затримання кілерів відбулося в Ковелі 8 серпня

СБУ затримала двох кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства міністра оборони України Олексія Резнікова та керівника головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Підозрюваних затримали у Ковелі після прибуття одного з них із території Білорусі.

«Зловмисники займались підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста. За вбивство кожного з них російські «куратори» обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тис. дол. США», – повідомили в СБУ у понеділок, 8 серпня.

За даними СБУ, вбивства готувала диверсійно-розвідувальна група, сформована з кадрових співробітників воєнної розвідки РФ. До її складу також увійшов мешканець тимчасово окупованого Луганська, який воював на сході у складі незаконних збройних формувань так званої «ЛНР».

За завданням координатора з Москви, саме він, використовуючи свої зв’язки серед кримінальних кіл, підшукував кілера для вчинення замовних убивств.

На його пропозицію відповів мешканець Києва. За 5 тис. дол. США він погодився ліквідувати українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими. Це вбивство мало стати тестовим випробуванням перед виконанням основних завдань. Після цього мала відбутися ліквідація міністра оборони України та керівника ГУР МОУ за затвердженим РФ планом.

Луганський «зв’язковий» маскував маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через територію Білорусі. Співробітники СБУ задокументували його прибуття до Волинської області через контрольно-пропускний пункт «Доманове» і зустріч із київським спільником. Обох затримали в Ковелі. Під час обшуку у «зв’язкового» знайшли докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ.

Наразі обом затриманим повідомили про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану та умисному вбивстві. Правоохоронці клопотатимуть про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.