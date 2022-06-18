Володимира Зеленського намагались вбити щонайменше п’ять разів

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президента Володимира Зеленського намагались вбити щонайменше п’ять разів. Про це заявив секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю The Globe And Mail, повідомляє УНН.

«Напад Росії на Україну включав п'ять окремих спроб убити президента України Володимира Зеленського, всі вони були скоєні наприкінці лютого і на початку березня», — йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, при цьому Данілов не розкрив подробиць атак попри те, що на початку війни він публічно говорив про загін чеченських бойовиків, якому було доручено вбити Зеленського. За словами посадовця, тоді чеченців вдалося «повністю знищити».

Нагадаємо, що у березні британське видання The Times повідомляло, що протягом тижня Росія намагалася тричі вбити Володимира Зеленського, однак щоразу замахи вдавалося зірвати завдяки «зливу» інформації, організованому офіцерами ФСБ.

Так, за даними видання, найманці з групи Вагнера в Києві зазнали втрат під час своїх спроб і, як кажуть, були стривожені тим, наскільки точно українці передбачали їхні дії. Джерело, близьке до групи, сказало, що це «моторошно», наскільки добре проінформована служба безпеки Зеленського.