Президент Володимир Зеленський відповів своєму американському колезі Джо Байдену на слова про те, що він нібито «ігнорував попередження про наміри Росії розпочати вторгнення». Про це Зеленський сказав під час інтерв'ю ZDF.

Зеленський нагадав, що союзники не надали Україні необхідного озброєння та систем ППО, хоча Київ просив про це в рамках превентивних заходів.

Він також розповів, що Україна неодноразово попереджала партнерів про загрозу блокади Чорного моря та навіть презентувала програму будівництва Чорноморського флоту з країною-партнером.

«Якби мене почули, Україна мала б більше шансів зупинити вторгнення РФ, сигнали, про які ви говорите, всі вони були різні. Дивіться, якби все сталося так, якби всі попередили Україну, що завтра буде повномасштабне вторгнення, виникає запитання: чому не було закрито повітряний простір, чому перед цим вторгненням нас не забезпечили зброєю і чому не запроваджено превентивних санкцій», – сказав президент.

Зеленський також розповів, що Україна готувалася до найгіршого сценарію - що ніхто не підтримає її у протистоянні з Росією.

Проте президент України наголосив, що зараз він вдячний усім партнерам, які допомагають у боротьбі з путінською агресією.

Це вже не перша заява президента США, яка «вимагає уточнення». Ще до початку війни, 19 січня, Байден коментував загрозу російського вторгнення в Україну і заявивши, що НАТО не має єдності щодо дій у випадку, якщо вторгнення виявиться «незначним». Після цього держсекретарю Ентоні Блінкену довелося пояснювати, що перетин державного кордону з Україною хоча б одним російським солдатом означатиме вторгнення.

26 березня, після зустрічі з українськими біженцями у Варшаві, Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін «різник» і тому «не може залишатися при владі». Ентоні Блінкену знову довелось пояснювати, що «США ставлять за мету усунення Путіна від влади».

Нагадаємо, що раніше американська агенція Bloomberg опублікувала матеріал із заявою Байдена, в якій він стверджував, що Зеленський не звертав уваги на попередження Вашингтону про те, що Росія готується вторгнутися в Україну в лютому.