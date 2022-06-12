Історія з заявою президента США Джо Байдена щодо реакції українського лідера Володимира Зеленського на попередження щодо загрози війни не заслуговує на те, щоб бути новиною, заявила посолка США в Україні Бріджит Брінк.

«Це не заслуговує на те, щоб бути новиною. Росія намагається знищити українську націю та її культуру, Сполучені Штати не залишаться осторонь і не дозволять цьому статися. Президент Зеленський та народ України надихнули світ своєю хоробрістю та стійкістю, показавши світові, що Україна ніколи не буде підкорена Росією», – наголосила дипломатка в коментарі агенції РБК-Україна пізно ввечері в суботу, 11 червня.

Вона запевнила, що Байден «дуже поважає» Зеленського за його лідерство, яке той продемонстрував протягом війни з Росією.

«Сполучені Штати вже надали 5,3 мільярда доларів допомоги у сфері безпеки, у тому числі 4,6 мільярда доларів після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення у лютому, щоб дати Україні можливість захистити себе, і разом із нашими союзниками й партнерами ми продовжуватимемо підтримувати Україну», – заявила Брінк.

Напередодні американська агенція Bloomberg опублікувала матеріал із заявою Байдена, в якій він стверджував, що Зеленський не звертав уваги на попередження Вашингтону про те, що Росія готується вторгнутися в Україну в лютому.

«Я знаю, що багато хто вважав, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і ми мали дані для підтвердження, що він [Путін] збирався перетинати кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, як і багато інших», – йшлося в заяві.

У відповідь Офіс президента України вимагав уточнення слів Байдена.