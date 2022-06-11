Байден не заперечує, що можливість повномасштабного вторгнення Росії дійсно «могла видаватися надуманою»

Офіс президента України прокоментував заяву президента США Джо Байдена про те, що Володимир Зеленський нібито ігнорував попередження щодо вторгення РФ. Речник президента Сергій Никифоров заявив, що ця заява «вимагає уточнення».

Агенція Bloomberg 11 червня написала, що президент США Джо Байден заявив, що Володимир Зеленський нібито відкидав його попередження про те, що Росія вторгнеться до України.

«Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і ми мали дані для підтвердження, що Путін збирається перейти кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, і багато людей також. Я розумію, чому вони не хотіли цього чути, але він увійшов», – сказав президент США, додавши, що можливість повномасштабного вторгнення Росії дійсно «могла видаватися надуманою».

Речник Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net нагадав, що в той період Зеленський провів три-чотири телефонні розмови з Байденом, детально обмінюючись думками та оцінками ситуації.

«Тому фраза "не хотів чути" ймовірно вимагає уточнення. До того ж, якщо пам'ятаєте, президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних санкцій, щоб спонукати Росію до відведення військ та деескалації ситуації. І тут уже можна сказати, що наші партнери "не хотіли нас чути"», – заявив Никифоров.

Це вже не перша заява президента США, яка «вимагає уточнення». Ще до початку війни, 19 січня, Байден коментував загрозу російського вторгнення в Україну і заявивши, що НАТО не має єдності щодо дій у випадку, якщо вторгнення виявиться «незначним». Після цього держсекретарю Ентоні Блінкену довелося пояснювати, що перетин державного кордону з Україною хоча б одним російським солдатом означатиме вторгнення.

26 березня, після зустрічі з українськими біженцями у Варшаві, Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін «різник» і тому «не може залишатися при владі». Ентоні Блінкену знову довелось пояснювати, що «США ставлять за мету усунення Путіна від влади».