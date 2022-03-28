Джозеф Байден

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон не має стратегії щодо зміни режиму в Росії чи будь-якій іншій країні. Так він прокоментував промову президента США Джо Байдена про те, що Владімір Путін «не може залишатися при владі», інформує ВВС.

Перебуваючи сьогодні в Ізраїлі, держсекретар США заявив, що у США немає стратегії відсунення від влади президента РФ.

«Як ви знаєте і як ви неодноразово чули від нас, у нас немає стратегії зміни режиму ні в Росії, ні де-небудь ще, якщо на те пішло», – сказав він.

За словами Блінкена, президент США мав на увазі те, що «Путін просто не повинен мати владу вести війну або вдаватися до агресії проти України чи когось іншого».

Зауважимо, що у заяві, присвяченій війні в Україні, Байден сказав: «Заради всього святого, ця людина не може залишатися при владі».

Багато коментаторів сприйняли ці слова як свідчення того, що США ставлять за мету усунення Путіна від влади.

Водночас за словами Блінкена, Байден говорив про те, що Путін не повинен мати владу над сусідніми країнами, зокрема, що в нього немає права на агресію проти України.

«У цьому випадку, як і в будь-якому випадку, все залежить від народу країни, про який йде мова, все залежить від росіян», – додав Блінкен.

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