Офіційні представники України зустрілися в Варшаві з Джо Байденом, Ентоні Блінкеном та Ллойдом Остіном

У суботу, 26 березня, у Варшаві відбулась зустріч між президентом США Джо Байденом, держсекретарем США Ентоні Блінкеном, міністром оборони Америки Ллойдом Остіном, міністром оборони України Олексієм Резніковим і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Під час зустрічі сторони обговорили подальші санкції проти Росії, підтримку України зі сторони США, у тому числі зброєю, повідомив після зустрічі Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, під час зустрічі у Варшаві Джо Байден наголосив на двох важливих речах:

Те, що відбувається в Україні змінить XXI століття і що це війна тиранії проти вільного світу;

США непохитно будуть з Україною до нашої перемоги і ніщо не змусить США відвернутися від України або послабити підтримку.

За словами Кулеби. Під час зустрічі у Варшаві обговорювались подальші економічні санкції проти Росії.

«Я порушив питання закриття американських і європейських портів для російських кораблів і вантажів, індивідуальні санкції проти всіх політичних фігур Російської Федерації. Третє, що ми обговорили – це яким чином нам збадьорити окремі європейські країни, які зараз не ухвалюють нові санкції. І четверте – ми домовились, як і з якими країнами працювати, щоб вони не ставали простором для обходу санкцій з РФ», – повідомив Кулеба.

Він також повідомив, що на зустрічі обговорили питання зброї для України.

«Була предметна розмова з конкретними цифрами, назвами і буде теж тут прогрес, розвиток подій», – сказав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що сьогодні президент США Джо Байден після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою має виступити із заявою щодо України.