США введуть санкції проти постачальників технологій для армії РФ
Нові санкції спрямовані на компанії, через які Росія купує товари військового призначення
Адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції проти російських компаній, які постачають товари та послуги російській армії та розвідці. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Під обмеження можуть потрапити і постачальники товарів подвійного призначення. За даними джерел видання, про нові санкції можуть оголосити наступного тижня.
«Російський уряд у функціонуванні своєї оборонної промисловості покладається на західні та міжнародні технології. Нові санкції спрямовані на компанії, які є частиною російських закупівельних мереж товарів цивільного та військового призначення», – пишуть журналісти.
Санкції можуть запровадити проти таких компаній як Serniya Engineering та Sertal. Першає центром мережі закупівлі зброї для російських спецслужб, друга – виробником обладнання та технологій для армії.
Серед інших компаній, які можуть потрапити до нового списку санкцій:
- АТ «НДІ-Вектор» – розробка програмного забезпечення та комунікаційних технологій для радіо- та радіолокаційної розвідки;
- АТ «Мікрон» – найбільший у Росії виробник мікросхем;
- «Т-Платформи» – розробка суперкомп'ютерів;
- iGrids – розробка ПЗ для автоматизованих систем управління російськими електромережами.
Санкції мінфіну США щодо цих компаній розширять вже введені проти них експортні обмеження США та заборонять будь-які фінансові операції з ними.
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