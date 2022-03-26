Адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції проти російських компаній, які постачають товари та послуги російській армії та розвідці. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Під обмеження можуть потрапити і постачальники товарів подвійного призначення. За даними джерел видання, про нові санкції можуть оголосити наступного тижня.

«Російський уряд у функціонуванні своєї оборонної промисловості покладається на західні та міжнародні технології. Нові санкції спрямовані на компанії, які є частиною російських закупівельних мереж товарів цивільного та військового призначення», – пишуть журналісти.

Санкції можуть запровадити проти таких компаній як Serniya Engineering та Sertal. Першає центром мережі закупівлі зброї для російських спецслужб, друга – виробником обладнання та технологій для армії.

Серед інших компаній, які можуть потрапити до нового списку санкцій:

АТ «НДІ-Вектор» – розробка програмного забезпечення та комунікаційних технологій для радіо- та радіолокаційної розвідки;

АТ «Мікрон» – найбільший у Росії виробник мікросхем;

«Т-Платформи» – розробка суперкомп'ютерів;

iGrids – розробка ПЗ для автоматизованих систем управління російськими електромережами.

Санкції мінфіну США щодо цих компаній розширять вже введені проти них експортні обмеження США та заборонять будь-які фінансові операції з ними.