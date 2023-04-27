Росіянин зізнався у регулярних стратах українців на Харківщині

Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта зі своєю знайомою, в якій він зізнається, що російські військові регулярно страчують українських полонених після допитів. Злочини щодо українців скоюються на східному фронті, повідомили у четвер, 27 квітня, у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили особу росіянина, який у подробицях розповів про катування українських полонених. Ним виявився 28-річний уродженець Новгородської області Сучко Євгєній. Він потрапив під російську мобілізацію восени 2022 року, і донині перебуває на Харківщині.

Воєнний злочинець зізнався, що він не вперше вбиває полонених після того, як росіяни дізнаються необхідну їм інформацію. «Людину треба трохи зарізати. Але я це не вперше. Мені пох*й. Люди, які військовополонені… їх нам немає сенсу тримати. Ну, тому що всю інформацію з них випитуємо. Далі немає сенсу тримати. Ось… їх треба утилізувати», – зізнався окупант своїй співрозмовниці.

Сучко розповів знайомій, що після телефонної розмови він має знову стратити українського військового. Окупант заявив, що він це робить часто, іноді доводиться вбивати українців вночі.

Нагадаємо, 6 березня з'явилося перше відео зі стратою українського військовополоненого, якого розстріляли після слів «Слава Україні». На відео відреагували в Офісі Президента, заявивши, що такі злочини росіян – це приклад їх національної нікчемності та слабкості. Україна направила відеодоказ воєнного злочину міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу. Чоловіком, якого розстріляли за патріотичний вислів, виявився Олександр Мацієвський – снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області, повідомили в СБУ 12 березня.

Через місяць, 12 квітня, у соцмережах поширилося відео з черговою стратою українського захисника, якому відрізали голову російські окупанти. Президент Володимир Зеленський та його Офіс відреагували на жорстокий ролик, заявивши, що українці не пробачать окупантам цих звірств, а за все буде відповідь і відповідальність. У Міноборони закликали українців не поширювати відео та не висувати публічних припущень щодо особи загиблого полоненого, щоб не нашкодити рідним закатованого воїна. Щодо страти військовополоненого розпочали розслідування, а згодом українська розвідка заявила, що дізналась ім'я ката, який стратив українці. Кирило Буданов не назвав імені окупанта, аргументувавши це тим, що він може вже не бути живим.

За даними ГУР, росіяни можуть публікувати відео зі стратами українських військових, щоб залякати українців та, перш за все, своїх військових. Таким способом командування РФ відбиває бажання окупантів здаватися у полон.