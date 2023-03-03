Максим Криштоп скинув 8 авіабомб на телевежу Харкова

Російського пілота Максіма Криштопа, який бомбардував цивільні об’єкти Харківщини, засудили до 12 років ув’язнення. В березні 2022 року його літак підбили нацгвардійці та затримали пілота.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, у березні 2022 року 40-річний полковника Повітряно-космічних сил Росії Максім Криштоп отримав від російського командування бойовий наказ про знищення цивільних об’єктів на території Харкова та Харківської області. Йому надали координати цілі для бомбардування – радіотелевізійна передавальна станція Харків.

«РТПС Харків та обладнання, розміщене на ній, є цивільним об’єктом, який не використовується у воєнних цілях. Діяльність РТПС Харків безпосередньо пов’язана виключно з наданням послуг, які мають значення для функціонування суспільства та безпеки цивільного населення», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Станція забезпечує надання телекомунікаційних послуг, функціонування системи оповіщення та трансляцію телерадіопрограм. Завдяки цьому населення отримує сповіщення надзвичайні ситуації тощо.

Максім Криштоп розуміючи, що бомбардуватиме цивільний об’єкт, від виконання завдання та скинув на радіотелевізійну передавальну станцію 8 авіаційних бомб ФАБ-500 загальним тротиловим еквівалентом 2 тонни 400 кг.

Внаслідок бомбардування телевізійна вежа отримала пошкодження, які унеможливлюють її подальшу експлуатацію.

6 березня 2022 року літак Су-34, який пілотував засуджений, уразили українські нацгвардійці. Пілот катапультувався, однак після приземлення його затримали військовослужбовці Національної гвардії України.

Суд визнав пілота винним у порушенні законів та звичаїв війни за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 ККУ та призначив 12 років ув’язнення. Крім цього, суд задовольним цивільні позови трьох товариств на загальну суму понад 1,1 млн грн.