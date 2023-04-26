Україна повернула з російського полону ще кілька десятків військових і цивільних

У середу, 26 квітня, Україна повернула з російського полону ще 44 своїх громадян, серед яких – 42 військові і двоє цивільних. Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак.

«Черговий обмін полоненими. Нам вдалося повернути додому 44 наші людини. Серед них – 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, "Азовсталь", Херсонщину, билися з ворогом на Сході. Також ми звільнили двох цивільних», – зазначив Єрмак.

За його словами, серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.

«Наша команда, Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, продовжує виконувати задачу Президента Володимира Зеленського, яка звучала чітко: "повернути додому всіх". Сила держави вимірюється тим, як вона цінує своїх людей. Наш принцип - українці є найвищою цінністю», – підсумував глава ОП.

До слова, 24 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону вже звільнено 2238 осіб, із яких 140 – цивільні. Президент наголосив, що Україна постійно працює задля визволення всіх військовослужбовців і цивільних громадян, які досі перебувають у неволі. За його словами, Об'єднаний центр із координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ функціонує в цілодобовому режимі.