Україна постійно працює задля визволення всіх військовослужбовців і цивільних громадян, які досі перебувають у неволі

У понеділок, 24 квітня, президент Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону вже звільнено 2238 осіб, із яких 140 – цивільні. Про це він сказав під час прес-конференції у Житомирі після зустрічі з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас.

Президент наголосив, що Україна постійно працює задля визволення всіх військовослужбовців і цивільних громадян, які досі перебувають у неволі.

За його словами, Об'єднаний центр із координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ функціонує в цілодобовому режимі.

«Працюємо над звільненням як військових, так і цивільних. Авжеж катування відбуваються, передусім щодо героїв нашої держави, тих, хто захищав. Ми працюємо постійно й продовжуватимемо це робити», – наголосив Зеленський.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що в Україні станом на 18 квітня зниклими безвісти вважаються понад сім тисяч військових.

Крім того, нещодавно Україна повернула ще 130 полонених, серед яких – військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки.