35-річний Гнат Герич працює хірургом у Першому ТМО Львова

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання заслуженого лікаря завідувачу хірургічного відділення №1 Центрі хірургії та онкології Першого ТМО Львова Гнату Геричу. Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента у п’ятницю, 28 червня.

Звання заслуженого лікаря Гнату Геричу присвоїли з нагоди Дня Конституції України.

«За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку», – вказано в указі президента.

35-річний Гнат Герич – працює хірургом у Першому ТМО Львова, на місцевих виборах у 2020 році пройшов до Львівської міської ради від «Об’єднання Самопоміч». Також він викладає на кафедрі загальної хірургії у ЛНМУ імені Данила Галицького та практикує у приватних клініках.

Богдан Новак / Фото «Суспільного»

Також цим указом президент присвоїв звання заслуженого майстра народної творчості Богдану Новаку – майстру з Дублян, який понад 50 років створює різдвяні символи.