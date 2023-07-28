Звання львівським медикам присвоїли напередодні Дня медика

З нагоди Дня медичних працівників президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами медиків, які під час війни рятують життя людей. Серед них є і двоє львів’ян. Їм присвоєно звання «Заслужений лікар України».

Звання «Заслужений лікар України» отримали Володимир Зуб, асистент кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького і Наталія Матолінець, заступниця медичного директора Першого ТМО м Львова.

В указі президента від 25 липня 2023 року повідомляється, що нагороди вручаються «За значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги і рятування життя людей в умовах воєнного стану, сумлінне виконання професійного обов’язку та з нагоди Дня медичних працівників».