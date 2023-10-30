Львівський хірург Гнат Герич і його нью-йорський колега Жак Хакаборт

Львівські хірурги опановують нові методики надскладних реконструктивних операцій в одній із найкращих клінік Нью-Йорка (США) – NYC Langone Health. І уже незабаром у Львові львівські і нью-йорські хірурги спільно проведуть складні реконструктивні операції захисникам, які отримали важкі травми на полі бою.

Як повідомив ZAXID.NET із Нью-Йорка завідувач відділення №1 Центру хірургії та онкології львівської лікарні Гнат Герич, у клініці NYC Langone Health він та його команда спільно з відомим реконстриктивним та мікрохірругом Жаком Хакабортом провели низку надскладних реконструктивних операцій пацієнтам, які отримали поранення, і онкопацієнтам, які після видалення пухлин потребували оперативних втручань з пересадки великих масивів тканин. В операційній львівські хірурги проводили по 15 годин і вже незабаром схожі реконструктивні операції будуть виконані у Львові.

Нью-йорська клініка NYC Langone Health.

«Я зараз перебуваю у Чикаго, де розповідаю медикам про воєнні травми в Україні, які операції ми проводимо, аби врятувати житття і відновити фукції нашим захисникам. Через три дні ми зустрічаємося з Жаком Хакабортом в аеропорту Варшави і разом їдемо до Львова, де на нас вже чекають пацієнти, які потребають надскладних реконструктивних втручань», – каже Гнат Герич.

Львівський хірург Гнат Герич ув операційні нью-йорської клініки

Американський реконструктивний хірург приїжджає до Львова на п’ять днів, де спільно з львівськими хірургами оперуватиме пацієнтів. Якщо пацієнтів буде більше і за цей час не встигнуть всіх прооперувати, то львівські хірурги вже зможуть самостійно проводити такі реконструктивні оперативні втручання пацієнтам.