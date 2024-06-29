12-річний мешканець Львова їхав за кермом BMW

Патрульні поліцейські помітили у соцмережах відео, на якому львів'янка посадила за кермо BMW 12-річного сина. Відео вона поширила у своїх соцмережах. У пресслужбі патрульної поліції Львівської області у суботу, 29 червня, розповіли, що провели з власницею автомобіля профілактичну бесіду та склали на неї протокол щодо невиконання батьківських обов'язків.

«Патрульні встановили дані власниці автомобіля BMW, та запросили її до управління патрульної поліції для проведення розгляду справи. Ми закликаємо батьків не повторювати таких вчинків, адже наслідки можуть бути непоправними», – пишуть поліцейські.

У пресслужбі патрульної поліції уточнили ZAXID.NET, що львів'янка посадила сина за кермо під час мандрівки у Закарпатську область.

Правоохоронці склали на львів'янку постанову через передачу керування транспортом людині, яка не має такого права (ч. 2 ст. 126 КУпАП) та протокол щодо невиконання обов'язків виховання дітей (ч. 1 ст. 184 КУпАП). Жінці загрожує штраф.