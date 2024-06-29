Місце ДТП 28 червня у селі Нагірне, що біля Самбора

У п'ятницю 28 червня, приблизно о 19:00, на трасі Київ-Чоп у селі Нагірне Стрийського району зіткнулися автомобілі ВАЗ 21099, за кермом якого був 54-річний житель Борислава, та BMW X5, яким керувала 40-річна киянка. У пресслужбі поліції Львівської області розповіли, що від отриманих травм на місці аварії загинула 78-річна пасажирка ВАЗ.

«Водій та ще одна пасажирка цієї автівки, 17-річна жителька Борислава, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували», – йдеться у повідомленні поліції.

Через порушення правил дорожнього руху слідчі поліції відкрили кримінальне провадження (ч. 2 ст. 286 ККУ). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.