ВАЗ-21099 (Лада) виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із кросовером BMW X5

Сколівський районний суд Львівщини виніс вирок водію ВАЗу, який порушив ПДР та вчинив смертельну ДТП, в’їхавши у кросовер. Винуватцю аварії призначили умовний термін, оскільки потерпілі не мали до нього претензій.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, аварія сталась ввечері 28 червня 2024 року на трасі Київ-Чоп у селі Нагірне. Житель Львівщини керував автомобілем ВАЗ-21099 (Лада), виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із кросовером BMW X5. У цій аварії загинула 78-річна пасажирка ВАЗу, а також поліція повідомляла, що травмувався водій та 17-річна пасажирка цього ж авто. У вироку суду вказано, що у неповнолітньої були важкі травми – перелом кісток склепіння та основи черепа, а також множинні переломи кісток лицьового черепа.

Водій ВАЗу їхав із перевищенням швидкості, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із BMW X5

Щодо водія ВАЗу порушували кримінальну справу, у суді він визнав свою провину. Він розповів, що їхав із перевищенням швидкості, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із BMW X5. Представники потерпілих не мають претензій до нього.

Справу розглянула суддя Вікторія Курницька, яка дослідила усі матеріали справи та дані про обвинуваченого. Зокрема, що він є вдівцем, має на утриманні неповнолітню дитину, має третю групу інвалідності та раніше не притягався до кримінальної відповідальності. Суддя призначила водію Андрію Яношу 5 років тюрми з забороною керувати транспортними засобами 2 роки, однак звільнила від ув’язнення з трирічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.